Figuraccia Lazio, Zaccagni si fa costringere dalla fidanzata ad affittare l’Olimpico per il sesso del bebè

Luci accese all’Olimpico, di mercoledì, come in una magica notte di Champions (non si può avere tutto): l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, 26 anni, senza il numero 20 sulla schiena ma con giacca scura da grande occasione, si inginocchia sul prato verde davanti alla sua bella — ovvero la bionda Chiara Nasti, 24enne, blogger e influencer, strizzata in nero e rosa e tacchi 12 che intaccano le pregiate zolle — prima di calciare un rigore senza portiere sotto la curva Nord, accolto da un boato (registrato, sugli spalti da 60 mila posti e più non c’è nessuno) e da una pioggia di coriandoli azzurri che scende dal cielo su amici, parenti e compagni di squadra (di Luis Alberto e Ciro Immobile le prime vigorose pacche sulle spalle) radunati allo stadio, mica nel tinello, per il lieto annuncio.

«It’s a boy!» («È un maschietto!») lampeggia sul maxischermo, festeggiato più di un gol al novantesimo, con il presidente Claudio Lotito che, per celebrare la ricorrenza, ha fatto stampare una mini-maglia biancoceleste per Zaccagni jr (e una analoga per il prossimo bebè n.4 di casa Immobile). I due innamorati Zaccagni-Nasti, insieme dall’estate scorsa, non prevedevano però che, all’indomani del loro esclusivissimo gender reveal party per svelare il sesso del bebè in arrivo (referto nascosto in busta sigillata) in perfetto stile americano, per il quale avrebbero speso 60 mila euro soltanto di affitto location (ha organizzato Angela, sorella di Chiara, influencer pure lei) il commento più lieve che girava su social e radio fosse un inclemente: «Che cafonata tremenda, imbarazzante» e via così, per ritrovarsi infine etichettati come «i Kim Kardashian e Kanye West dei poveri».

Piccata dai giudizi negativi e dai lazzi sarcastici («Come mai, il Santiago Bernabeu non era disponibile?»), l’influencer napoletana ha risposto con una storia su Instagram, rivolgendosi agli ipotetici rosiconi: «La verità è che voi non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare», un po’ stile Marchesa del Grillo. Finito? Ah no. «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, continuate così». Però ha blindato il profilo «Nastilove» da 1,9 milioni di follower, per silenziare repliche sgradite, lieta forse di piazzarsi al primo posto tra i trend topic di Twitter.

Alla celebrità bruciante Chiara è abituata. Nel marzo scorso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi (nel 2018, durò 7 giorni) infiammò le cronache di gossip per il flirt con Nicolò Zaniolo, puro talento stavolta giallorosso, in rotta con la ex Sara, che aspettava un figlio da lui (la vita, la loro, è assai complicata), benedetto da selfie, abbracci e boccucce a cuore, champagne e ostriche allo zenzero, grande amore troncato però dalla sera alla mattina. E qualcuno, che di calcio sa, ricorda di quando, ad una delle ultime partite della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, il ct Roberto Mancini spedì in tribuna sia Zaniolo che Zaccagni, pare dopo una discussione per ipotetiche ruggini sentimentali. Lo riporta il Corriere della Sera

APPUNTAMENTO TRA BARONE E ITALIANO A FINE CAMPIONATO