Nazione, Barone-Italiano appuntamento a fine stagione. Ora l’obiettivo è raggiungere l’Europa

Rinsaldare le fila, se mai ce ne fosse stato bisogno, perché il traguardo europeo interessa. Eccome, se interessa, in egual misura il futuro di Italiano sulla panchina viola che per la Fiorentina non è in dubbio. Ecco in estrema sintesi il riassunto della cena di mercoledì sera tra Barone e l’allenatore viola. Il direttore generale ha ribadito che la qualificazione a una delle prossime coppe è al centro dell’ultima sfida di campionato. Obiettivo a cui tendere senza tentennamenti per chiudere nel migliore dei modi una stagione che comunque rimarrà più che soddisfacente. Cena che ha contribuito, se mai ce ne fosse stato bisogno, a confermare quanto la Fiorentina tenga a questo traguardo e a un futuro insieme con il tecnico. A fine campionato, come detto, se ne riparlerà. Ma la strada ormai pare essere tracciata. Lo scrive La Nazione.

