Schira sicuro: “La Fiorentina vuole Zaccagni a gennaio. La Lazio potrebbe venderlo perchè in scadenza”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Schira sul suo profilo X, la Fiorentina, che è alla ricerca di un esterno per gennaio sulla fascia sinistra, avrebbe Mattia Zaccagni come obiettivo numero 1. La società viola, si legge, vuole piazzare un grande colpo a gennaio per puntare al quarto posto: nel mirino viola c’è Mattia Zaccagni, in scadenza con la Lazio nel 2025 (trattativa per il rinnovo è ferma) e come accaduto con Milinkovic Savic potrebbe partire a un anno dalla scadenza.

