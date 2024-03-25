A Torino hanno paura della Fiorentina per Zaccagni: su di lui non c'è solo la Juventus

La Fiorentina monitora la situazione contrattuale di Zaccagni, che andrà in scadenza con la Lazio nel 2025. Non c'è solo la Juventus

Situazione complicata per l'esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, che sembra orientato a non rinnovare il suo contratto con il club capitolino. L'ex Verona andrà in scadenza nel 2025 e la Fiorentina monitora il suo profilo per rinforzarsi in quella porzione di campo, nella quale ha già palesato grandi difficoltà in questa stagione (e non solo). Anche la Juve sonda il terreno, facendo le sue valutazioni in merito ad una possibile operazione di mercato per rinforzarsi sugli esterni, puntando proprio sull'ala sinistra della Lazio. Cristiano Giuntoli - scrivono da Torino - segue Mattia Zaccagni dai tempi del Napoli e aveva già avviato i contatti con il suo entourage.

L’INTER NON MOLLA GUDMUNDSSON: SERVONO 35 MILIONI, ZANOTTI O ESPOSITO LE CONTROPARTITE. FIORENTINA RILANCERÀ?

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