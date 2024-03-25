L'Inter non molla Gudmundsson: servono 35 milioni, Zanotti o Esposito le contropartite. Fiorentina rilancerà?

L'Inter pensa già alla prossima stagione. Simone Inzaghi lavora ad Appiano Gentile per concludere nel migliore dei modi le ultime nove giornate di campionato con l'obiettivo di conquistare il prima po...

L'Inter pensa già alla prossima stagione. Simone Inzaghi lavora ad Appiano Gentile per concludere nel migliore dei modi le ultime nove giornate di campionato con l'obiettivo di conquistare il prima possibile lo scudetto che vale la doppia stella sul petto. Se in campo si suda, dietro le scrivanie si pianifica il futuro con un calciomercato in cui il club di viale della Liberazione dovrà rinforzarsi per crescere ancora di più. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili seguiti sarebbe l'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. La valutazione iniziale potrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni ma potrebbe presto salire visto l'interesse che arriva dalla Premier e anche dalla Juventus. L'Inter, si legge, non potrebbe competere con i milioni inglesi ma sarebbe intenzionata ad inserire delle contropartite tecniche come il terzino destro dell'Under 21 Mattia Zanottioppure Francesco Pio Esposito, in forza allo Spezia.