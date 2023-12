Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate 

Tra poco parte il mercato e la Fiorentina cerca un esterno forte e capace di fare la differenza. Le valutazioni sono in corso già da tempo, la Fiorentina ha preso in considerazione Laurientè del Sassuolo ma gli oltre 20 milioni di richiesta sembrano troppi, e stesso discorso riguarderebbe il laziale Zaccagni che difficilmente Lotito cederà a gennaio, mentre su Insigne e la sua volontà di tornare in Italia resistono ancora dubbi per via delle ultime stagioni pessime giocate in Canada. Lo scrive il Corriere Fiorentino.