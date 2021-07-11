Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona

Zaccagni è il jolly offensivo nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina è su Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona. Con Juric il giocatore ha ricoperto diversi ruoli offensivi, per questo viene considerato un jolly. E' uno dei primi nomi che Italiano ha fatto agli uomini mercato dei viola. Il costo? 15 milioni di euro, contratto in scadenza nel 2022. Lo scrive La Nazione.

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