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Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona

Zaccagni è il jolly offensivo nel mirino della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:41
Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona -
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Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona

La Fiorentina è su Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona. Con Juric il giocatore ha ricoperto diversi ruoli offensivi, per questo viene considerato un jolly. E' uno dei primi nomi che Italiano ha fatto agli uomini mercato dei viola. Il costo? 15 milioni di euro, contratto in scadenza nel 2022. Lo scrive La Nazione.

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