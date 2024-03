Fiorentina e Juve osservano Zaccagni, ma Tudor ora potrebbe convincerlo a rinnovare con la Lazio

La Fiorentina continua a monitorare la situazione legata al rinnovo contrattuale di Mattia Zaccagni, che andrà in scadenza con la Lazio nel 2025. Anche il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha manifestato il suo interesse per l’ex Verona, che segue fin dai tempi in cui lavorava per il Napoli. Tanti fattori potrebbero influire sulle scelte future del giocatore, tra i quali spicca l’arrivo di Tudor sulla panchina della Lazio: Zaccagni ritrova il 3-4-2-1, un modulo che lo ispira particolarmente, visto che era quello utilizzato da Juric a Verona. Le scelte del giocatore saranno certamente influenzate dal modo in cui Tudor deciderà di impiegarlo, magari con compiti diversi da quelli di attaccante esterno nel 4-3-3. Certo è che Tudor punterà su di lui in questo sprint finale, dove Zaccagni giocherà da trequartista di sinistra. Fiorentina e Juventus intanto alla finestra. Lo riporta La Repubblica.

