Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze
L'esterno e capitano biancoceleste ha recuperato e partirà titolare stasera nella gara contro la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2026 14:01
Nei convocati di Sarri per la trasferta di stasera a Firenze contro i viola, rientra il capitano Zaccagni a tempo record, invece il tecnico toscano perde Marusic e Maldini. Il terzino del Montenegro ha una lesione di basso grado al polpaccio, mentre l'ex trequartista del Monza ha un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Altri assenti sono il portiere Provedel, Rovella e Gila che è rimasto a Roma per recuperare in vista del ritorno contro l'Atalanta in Coppa Italia.