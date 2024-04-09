L'agente di Zaccagni duro: "In estate ci guarderemo intorno." Intanto la Juventus ha già incontrato l'entourage
L'agente di Zaccagni, stizzito dal comportamento della società laziale, afferma che si guarderà attorno per sistemare l'esterno italiano
Mattia Zaccagni potrebbe lasciare la Lazio in estate. A confermarlo è il suo stesso agente, Mario Giuffredi, le cui parole sono state riportate da Il Corriere di Roma quest’oggi. L’esterno biancoceleste ha un contratto in scadenza a fine giugno 2025, con la società laziale che, ad oggi, non ha ancora trattato il rinnovo, nonostante sembra esserci la volontà di farlo. Queste le parole di Giuffredi: "Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno."
A gennaio, la Fiorentina si era fatta timidamente avanti per l’ingaggio dell’ex Hellas Verona. In estate, si potrebbe ripresentare l’occasione per provarci, nonostante la Juventus sia decisamente in vantaggio: infatti, Pedullà ha da poco confermato che la società bianconera ha già incontrato l’entourage del giocatore, molto apprezzato in casa Juve. Lo riporta TMW.
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