La Lazio si prepara per la rivoluzione estiva: tra le idee di Tudor c’è anche Barak, in uscita dalla Fiorentina

Nell’edizione odierna, Il Messaggero ha provato a delineare quella che potrebbe essere la Lazio del futuro guidata da mister Tudor. Se le voci in uscita su Zaccagni e Felipe Anderson si fanno sempre più insistenti (entrambi cercati dalla Juventus), la società biancoceleste sta già valutando quelle che potrebbero essere le migliori soluzioni per rinforzare la propria squadra nel calciomercato estivo. Sicuramente, la priorità è quella di comprare un numero nove, al di là della decisione che verrà presa sulla permanenza di Ciro Immobile. Attualmente, le occasioni di cui si parla in casa Lazio sono Giovanni Simeone e Boulaye Dia, due attaccanti che nelle loro rispettive squadre si sono ritagliati poco spazio per motivi diversi.

Oltre ai due centravanti, risuona anche il nome di un giocatore della Fiorentina, ovvero Antonin Barak. Il centrocampista ceco è finito un po’ ai margini delle scelte di Italiano, che lo ha fatto scendere in campo solo in 24 occasioni in tutte le competizioni in questa stagione. Per questo, la società viola sarebbe disposta a lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro, con Tudor che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l’esperienza decisamente positiva all’Hellas Verona. Lo riporta TMW.

