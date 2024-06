Zaccagni: “Il gol alla Del Piero? Ale fonte d’ispirazione, avevo il suo poster in camera”

L’eroe di serata, l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni raggiante a fine gara ai microfoni di Sky Sport:

“Non ho parole, un’emozione indescrivibile, tutto in un istante e la corsa bellissima sotto i nostri tifosi. Calafiori mi ha messo la palla giusta sulla corsa il resto è solo istinto. Il gol come Del Piero a Dotmund? avevo il suo poster in camera da piccolo, è sempre stata fonte d’ispirazione”

Jorginho: “Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato”