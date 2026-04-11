11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Contro la Fiorentina oltre all’assenza sicura di Zaccagni sono in forte dubbio Gila e Maldini.

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Contro la Fiorentina oltre all’assenza sicura di Zaccagni sono in forte dubbio Gila e Maldini.

Redazione

11 Aprile · 16:15

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 16:15

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gilazaccagni

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Secondo quanto riportato dai profili della Lazio, ci sono molte assenze e dei giocatori in dubbio contro la Fiorentina. Oltre alla certa assenza di Zaccagni sono in forte dubbio anche Gila, Maldini e Dele Bashiru.
L’attaccante italiano rischia un lungo stop, mentre per il nigeriano è solo un risentimento muscolare.

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