Contro la Fiorentina oltre all’assenza sicura di Zaccagni sono in forte dubbio Gila e Maldini.

Secondo quanto riportato dai profili della Lazio, ci sono molte assenze e dei giocatori in dubbio contro la Fiorentina. Oltre alla certa assenza di Zaccagni sono in forte dubbio anche Gila, Maldini e Dele Bashiru.

L’attaccante italiano rischia un lungo stop, mentre per il nigeriano è solo un risentimento muscolare.