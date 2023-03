“Zaccagni deve chiedere scusa se vuole tornare in Nazionale, mica è Baggio. Ha mancato di rispetto”

L’Italia ha faticato e non poco nelle ultime due partite giocate contro Inghilterra e Malta, gli azzurri allenati da Roberto Mancini sono in un momento di forma non eccezionale. Lo stesso CT della Nazionale che ha fatto scelte ben precise e ci sarebbe un motivo altrettanto preciso sull’esclusione di Mattia Zaccagni della Lazio, al momento in formissima, ma tenuto fuori dal Commissario Tecnico. Le parole sul giocatore sono arrivate oggi, legate alle “scuse” che dovrebbe presentare.

Il motivo è infatti stato spiegato in maniera chiara e diretta dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ai microfoni di Radio Napoli Centrale, che è intervenuto per parlare del “caso” Zaccagni e della mancata convocazione, a dire il vero un po’ a sorpresa, di Roberto Mancini che appunto ha escluso il laziale nonostante il buon rendimento in stagione. Ecco cos’ha detto però su Zaccagni, lo stesso giornalista:

“Mi viene da pensare che Zaccagni non si è scusato, parliamo di un giocatore che non è mica Roberto Baggio. Conta di più il gruppo e Mancini ha valutato così, ritiene che sia giusto lasciarlo fuori”.

Secondo quanto si vocifera, con i colleghi de La Repubblica che spiegavano cosa filtrava da Coverciano, il motivo dell’esclusione di Zaccagni dalle scelte di Mancini, sarebbe legata a fatti accaduti nella scorsa estate. Questioni di “rispetto” che sarebbe venuto meno secondo gli stessi colleghi della carta stampata, ma molto presto e attraverso le prestazioni – attraverso le quali vuole convincere Mancini -, Zaccagni sarà pronto a vivere l’esperienza con la Nazionale, che sogna apertamente come ogni calciatore italiano.

ATTENZIONE FIORENTINA, TUTTI ORA GUARDANO PRESTIANNI