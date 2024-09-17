Zaccagni avverte la Fiorentina: "Mi manca il gol su azione, ma arriverà presto"

Doppio assist per Mattia Zaccagni ieri sera nella vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona. Il capitano biancoceleste è intervenuto a caldo ai microfoni i Sky Sport commentando la vittoria: "Siamo part...

Doppio assist per Mattia Zaccagni ieri sera nella vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona. Il capitano biancoceleste è intervenuto a caldo ai microfoni i Sky Sport commentando la vittoria: "Siamo partiti bene, è importante giocare le gare con questa voglia come stasera. Se continuiamo così ci prenderemo grandi soddisfazioni. Bisogna essere bravi anche a gestire la partita e capire i momenti in cui spingere o meno. Il mister ci dà idee chiare e dobbiamo solo seguirle. Il gol su azione? Manca, ma arriverà presto”. Parole di avvertimento per la Fiorentina, che affronterà la Lazio nella prossima giornata di campionato (domenica ore 12.30).

BUCCHIONI: “SCELTE INCOMPRENSIBILI DI PALLADINO, È GRAVE METTERE RANIERI A GUIDARE LA DIFESA”

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