Gazzetta, Zaccagni apre al trasferimento: la Fiorentina ci prova ma l’Hellas Verona chiede 15 milioni

Torna prepotentemente al centro delle attenzioni di diversi club con la Fiorentina in avanscoperta tra nuovi sondaggi e valutazione degli eventuali costi. Il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022, per il momento non rinnova. Sull’esterno si è rimessa in movimento la Fiorentina. Commisso e il suo staff valutano il giocatore come un investimento. I primi contatti sono successivi alle aperture dell’entourage di Zaccagni ad una partenza dal Bentegodi. La Fiorentina sta cercando di capire la fattibilità dell’affare anche in virtù della richiesta del Verona di 15 milioni. Non c’è soltanto la Fiorentina però sulle sue tracce, perchè sullo sfondo si fa avanti l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, AMORUSO: “PEZZELLA E MILENKOVIC NON VOLEVANO GIOCARE CON QUATTRO DIETRO”