La Gazzetta riporta: "Scoppia il caso Zaniolo. Non è soddisfatto del contratto e salta gli allenamenti"

Zaniolo non è soddisfatto dell'accordo raggiunto con l'Udinese e non si presenta agli allenamenti

Tiene banco in casa Udinese la situazione di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante avrebbe disertato gli allenamenti dopo essersi detto insoddisfatto delle condizioni del nuovo contratto.

Fino a martedì mattina sembrava tutto definito: dopo l'acquisto a titolo definitivo dal Galatasaray, il club friulano aveva rivisto l'accordo con il giocatore, trovando un'intesa da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, per un totale di circa 300 mila euro aggiuntivi. Sarebbe proprio la struttura dei bonus ad aver fatto storcere il naso a Zaniolo, che avrebbe deciso di non presentarsi al centro sportivo. L'Udinese continua a considerare il classe 1999 un elemento centrale del progetto tecnico di Kosta Runjaic, l'allenatore che lo ha rilanciato dopo stagioni complicate. Il club spera ora di ricucire lo strappo prima dell'inizio del ritiro, in programma lunedì, quando la squadra partirà per l'Austria.

Intanto, il futuro dell'ex Fiorentina torna a essere argomento di mercato: nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, che lo segue come possibile alternativa sulla trequarti.