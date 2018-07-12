Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo

Federico Cecchirini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore del Crotone convocato anche in tanti stage della nazione italiana sarà la prima alternativa per quanto riguarda il ruolo di dif...

Federico Cecchirini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore del Crotone convocato anche in tanti stage della nazione italiana sarà la prima alternativa per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Ceccherini dovrebbe arriva a titolo definitvo con il Crotone che ha chiesto ed ottenuto un 20% sulla futura rivendita, dimostrando di credere molto nello sviluppo futuro del giocatore.

Secondo quello che abbiamo appreso inoltre, la Fiorentina sta sondando il terreno con l'Udinese per l'acquisto di Rodrigo De Paul. Il giocatore potrebbe essere la prima alternativa a Chiesa e Pjaca o chi per lui. Vedremo nel periodo prossimo se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Su Rebic che potrebbe dare un tesoretto alla Fiorentina c'è l'interesse del Bayern Monaco, che lo ha visto da vicino in questa stagione. Illanes se ne sta per andare all'Argentino Juniors per poco più di un milione di euro. Pasalic si dovrebbe sbloccare a breve vista la situazione in casa Chelsea che si è finalmente sbloccata. Infine Gori se ne va in prestito in Serie B. Per lui pronto un posto nel Foggia.

Lorenzo Bigiotti