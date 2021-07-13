Di Marzio: "Illanes sarà un giocatore del Pescara: accordo raggiunto con la Fiorentina"
Julian Illanes sarà un nuovo giocatore del Pescara. Accordo raggiunto tra il club abruzzese e la Fiorentina sulla base di un trasferimento a titolo definitivo
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 14:22
Julian Illanes sarà un nuovo giocatore del Pescara. L'argentino saluterà la Fiorentina dopo quattro stagioni. Come riporta gianlucadimarzio.com, la società Viola ed il club abruzzese hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore argentino classe 1997 reduce dalle esperienze in prestito all’Avellino e al Chievo.
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