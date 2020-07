Ecco il comunicato ufficiale della ACF Fiorentina Femminile sulla nuova calciatrice Camilla Forcinella:

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere della Nazionale Italiana U19 Camilla Forcinella. Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona) dal 2016 al 2020. È Azzurra dal 2016 quando ha giocato in Nazionale U17 e successivamente in U19. Per le prossime due stagioni Camilla indosserà i colori Viola di Firenze.

Benvenuta Camilla!

Fonte: Violachannel