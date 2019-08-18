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Report medico, il difensore Lirola ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra

ACF Fiorentina comunica che il giocatore Pol Lirola, a causa di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.Fon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 23:42
Report medico, il difensore Lirola ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra -
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Comunicato Acf
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ACF Fiorentina comunica che il giocatore Pol Lirola, a causa di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Fonte: Violachannel

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