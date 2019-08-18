Report medico, il difensore Lirola ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Pol Lirola, a causa di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.Fon...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 23:42
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Pol Lirola, a causa di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.
Fonte: Violachannel