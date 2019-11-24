Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra

La ACF Fiorentina ha appena diramato un comunicato sulle condizioni del suo Capitano:"Il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riporta...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2019 18:36

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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