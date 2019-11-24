Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra
La ACF Fiorentina ha appena diramato un comunicato sulle condizioni del suo Capitano:"Il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riporta...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 18:36
La ACF Fiorentina ha appena diramato un comunicato sulle condizioni del suo Capitano:
"Il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura."