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Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra

La ACF Fiorentina ha appena diramato un comunicato sulle condizioni del suo Capitano:"Il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riporta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 18:36
Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La ACF Fiorentina ha appena diramato un comunicato sulle condizioni del suo Capitano:

"Il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura."

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