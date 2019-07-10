Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica

La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica.Ha vestito la casacca viola dal 2004 al 2010 di cui è stato an...

La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica.

Ha vestito la casacca viola dal 2004 al 2010 di cui è stato anche capitano per 5 stagioni.

A Dainelli va il nostro bentornato e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo.

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