Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica
La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica.Ha vestito la casacca viola dal 2004 al 2010 di cui è stato an...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 11:01
La Fiorentina è felice di riabbracciare Dario Dainelli che entra a far parte della Società con il ruolo di Supervisore dell’Area Tecnica.
Ha vestito la casacca viola dal 2004 al 2010 di cui è stato anche capitano per 5 stagioni.
A Dainelli va il nostro bentornato e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo.
Violachannel