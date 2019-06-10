ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati

La Fiorentina comunica che il Professore Vincenzo Vergine e il suo staff, è stato riconfermato Responsabile del Settore Giovanile e capo della struttura di Promesse Viola e di Fiorentina Women's FC.Al...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2019 12:22

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