ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati
La Fiorentina comunica che il Professore Vincenzo Vergine e il suo staff, è stato riconfermato Responsabile del Settore Giovanile e capo della struttura di Promesse Viola e di Fiorentina Women's FC.Al...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 12:22
La Fiorentina comunica che il Professore Vincenzo Vergine e il suo staff, è stato riconfermato Responsabile del Settore Giovanile e capo della struttura di Promesse Viola e di Fiorentina Women's FC.
Al Professor Vergine e a tutto lo staff vanno tutti gli auguri per il nuovo campionato.
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