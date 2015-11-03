Labaro Viola

Notizie Vergine Fiorentina

Vergine: "Grazie alla Fiorentina per la fiducia. Ora è arrivato il momento di provare nuove sfide"

27 dicembre 2019 21:53

Barone: "Il settore giovanile viola è un punto di riferimento in Italia. Tanti meriti vanno a Vergine"

27 dicembre 2019 21:48

Pedullà, Vergine ha lasciato la Fiorentina dopo 13 anni. Contatti avviati con il Milan

27 dicembre 2019 00:21

ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati

10 giugno 2019 12:22

Vergine:" La mia tesi per diventare ds, si è basata sulla formazione della persona prima del talento"

06 dicembre 2018 22:45

Giovedì 18 Ottobre German Pezzella sarà nominato testimonial dell'ANT. Il programma dall'evento

16 ottobre 2018 17:20

Vergine: "Siamo un punto di rifermento a livello giovanile. Creiamo uomini, non solo calciatori"

28 settembre 2018 12:37

Vergine: "Della Valle? In Italia nessuno come loro. Corvino encomiabile"

10 maggio 2018 12:21

Grave lutto per il prof. Vergine muore il padre

25 marzo 2018 14:25

Vergine: "Con i Della Valle e Corvino si può solo star tranquilli. Ma quale modello Atalanta, il modello siamo noi"

05 gennaio 2018 15:56

Vergine: "Abbiamo un settore giovanile enorme, poche chiacchiere e tanto lavoro"

12 dicembre 2017 20:05

Vergine: ''Vedrete presto giocatori fiorentini in prima squadra. Con Corvino battaglia infinita per avere una seconda squadra''

15 novembre 2017 14:33

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