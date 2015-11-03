Notizie Vergine Fiorentina

Vergine: "Grazie alla Fiorentina per la fiducia. Ora è arrivato il momento di provare nuove sfide"
27 dicembre 2019 21:53
Barone: "Il settore giovanile viola è un punto di riferimento in Italia. Tanti meriti vanno a Vergine"
27 dicembre 2019 21:48
Pedullà, Vergine ha lasciato la Fiorentina dopo 13 anni. Contatti avviati con il Milan
27 dicembre 2019 00:21
ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati
10 giugno 2019 12:22
Vergine:" La mia tesi per diventare ds, si è basata sulla formazione della persona prima del talento"
06 dicembre 2018 22:45
Giovedì 18 Ottobre German Pezzella sarà nominato testimonial dell'ANT. Il programma dall'evento
16 ottobre 2018 17:20
Vergine: "Siamo un punto di rifermento a livello giovanile. Creiamo uomini, non solo calciatori"
28 settembre 2018 12:37
Vergine: "Della Valle? In Italia nessuno come loro. Corvino encomiabile"
10 maggio 2018 12:21
Grave lutto per il prof. Vergine muore il padre
25 marzo 2018 14:25
Vergine: "Con i Della Valle e Corvino si può solo star tranquilli. Ma quale modello Atalanta, il modello siamo noi"
05 gennaio 2018 15:56
Vergine: "Abbiamo un settore giovanile enorme, poche chiacchiere e tanto lavoro"
12 dicembre 2017 20:05
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