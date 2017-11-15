Vergine: ''Vedrete presto giocatori fiorentini in prima squadra. Con Corvino battaglia infinita per avere una seconda squadra''

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina,Vincenzo Vergine, ha parlato a Radio Bruno: “La nostra è una società che crede tanto nel settore giovanile e ci investe ogni anno milioni di euro...

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina,Vincenzo Vergine, ha parlato a Radio Bruno: “La nostra è una società che crede tanto nel settore giovanile e ci investe ogni anno milioni di euro. Dal 2005 con Corvino abbiamo sempre cercato di sviluppare il settore giovanile. Noi stiamo cercando di valorizzare il territorio, l’80% dei nostri giovani sono toscani e di questi il 35% sono fiorentini. Abbiamo cominciato a vedere i risultati con Bernardeschi e Chiesa ma a breve potremmo vedere nuovi giovani fiorentini in prima squadra, anche se non voglio fare nomi. Crediamo molto nella sinergia con il territorio. Poi come sempre abbiamo occhi in tutto il mondo in cerca di talento. Seconde squadre? Il primo ad iniziare questa “battaglia” è stato Pantaleo Corvino oltre 10 anni fa. Abbiamo continuato cercando di far capire l’importanza di avere una seconda squadra specie per le big. L’apporto del settore giovanile alla Prima Squadra della Fiorentina è in linea con le richieste della proprietà. I Della Valle non ci hanno mai fatto mancare né le risorse né la vicinanza su temi che magari non si credono secondari ma che sono importantissimi per la crescita dei giovani”.