“Ringraziamo Vincenzo Vergine per il lavoro svolto in questi anni.” dichiara il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone che ha voluto così salutare il Professor Vergine “Il settore giovanile viola è considerato un punto di riferimento per il calcio italiano e molti dei meriti sono da attribuire all’impegno profuso dal Professor Vergine. Tanti i calciatori che oggi fanno parte della rosa della prima squadra o che calcano i campi dei campionati professionistici con altri Club sono figli dello straordinario lavoro svolto, a tutti i livelli, da Promesse Viola, sotto la guida attenta e professionale di Vincenzo Vergine, né tanto meno va dimenticato quanto fatto per la Fiorentina Women’s FC e per tutto il movimento del calcio femminile italiano”.

