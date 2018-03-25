Labaro Viola

Grave lutto per il prof. Vergine muore il padre

Il responsabile del settore giovanile viola Vergine è stato colpito da un grave lutto: la perdita del padre. Questo è il comunicato da parte della Fioretina apparso sul sito ufficiale viola: “La Propr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2018 14:25
Grave lutto per il prof. Vergine muore il padre -
News
Fiorentina
Vergine
Condividi

Il responsabile del settore giovanile viola Vergine è stato colpito da un grave lutto: la perdita del padre. Questo è il comunicato da parte della Fioretina apparso sul sito ufficiale viola: “La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si stringono attorno al Responsabile del Settore Giovanile viola, il Professor Vincenzo Vergine, per la perdita del padre e porgono a lui ed a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze”.
La redazione di Labaro Viola si unisce alla condoglianze della Fiorentina per il Prof. Vergine.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok