Vergine: "Della Valle? In Italia nessuno come loro. Corvino encomiabile"

Vincenzo Vergine, da anni responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è intervenuto di fronte alle telecamere di Italia 7. Queste le sue parole: "Conosco da molto tempo Pantaleo Corvino e ci...

Vincenzo Vergine, da anni responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è intervenuto di fronte alle telecamere di Italia 7. Queste le sue parole: "Conosco da molto tempo Pantaleo Corvino e ci siamo sempre trovati d'accordo".

Prosegue proprio sull'esperienza in viola del ds salentino: "Ha portato a Firenze anche Eduardo Macia, uno degli scout migliori che abbia mai conosciuto. In seguito ha preferito proseguire altrove e quando è tornato ha portato con sé Carlos Freitas, un grande professionista che parla ben cinque lingue. Il lavoro di Corvino alla Fiorentina è stato encomiabile".

E sulla proprietà: "Della Valle? Permettetemi di dire che nessuno in Italia ha una famiglia così dietro ad una squadra di calcio".

Conclude con un pensiero sul presidente: "Alla Fiorentina c’è anche un presidente come Cognigni che è uno dei migliori in assoluto nel far quadrare i conti, come è giusto che sia all'interno di un’azienda".