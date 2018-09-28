Vergine: "Siamo un punto di rifermento a livello giovanile. Creiamo uomini, non solo calciatori"

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo Gino Salica, ha preso la parola il coordinatore...

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo Gino Salica, ha preso la parola il coordinatore del vivaio: Vincenzo Vergine. Questo il suo intervento: "Il nostro vivaio ha adottato un sistema che parte da quello che consideriamo un prerequisito etico-morale".

Prosegue sui principi che stanno alla base dell'architettura del settore giovanile della società gigliata: "Lo dico sempre a coloro che entrano a far parte del nostro mondo, cerco di spiegare come l’aspetto etico-morale ti dà il contorno. Cerco di far intendere per quale società e quale tifoseria fai il tuo lavoro".

E sulle metodologie di lavoro: "Prima setacciamo il territorio toscano, poi dai 16 anni quello nazionale e successivamente allarghiamo il campo a quello straniero".

Conclude sui risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni: "Ormai siamo un riferimento. Siamo soddisfatti per i dati relativi al pallone e all’aspetto scolastico. Creiamo uomini che sanno giocare a calcio".