Vergine: "Abbiamo un settore giovanile enorme, poche chiacchiere e tanto lavoro"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Vincenzo Vergine, è intervenuto sul palco della festa delle formazioni viola: "A livello di settore giovanile bisogna fare poche chiacchiere e l...

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Vincenzo Vergine, è intervenuto sul palco della festa delle formazioni viola: "A livello di settore giovanile bisogna fare poche chiacchiere e lavorare tanto e per questo motivo voglio ringraziare tutte le persone che lavorano con noi ogni giorno".

Prosegue con un pensiero rivolto ai genitori dei ragazzi: "Allo stesso modo meritano un ringraziamento particolare anche i genitori dei ragazzi che sono sempre disposti a fare dei sacrifici per i figli".

E con un pensiero sull'educazione: "Bisogna insegnare ai giocatori a comportarsi bene: il rispetto delle regole viene prima di tutto. Questo me l'ha insegnato Pantaleo Corvino 20 anni fa".

E conclude sul settore giovanile: "Sono orgoglioso di tutto il settore giovanile e della squadra femminile. Abbiamo un sistema di gestione delle giovanili gigante e ci sforziamo di agire con buon senso per fare in modo che il genitore stia tranquillo quando ci affida il proprio figlio".