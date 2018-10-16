Giovedì 18 Ottobre German Pezzella sarà nominato testimonial dell'ANT. Il programma dall'evento

Giovedì prossimo, a partire dalle 19,30 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, andrà in scena il Gran Galà dell'ANT, ormai una tradizione. Durante la serata evento, si svolgerà uno spettacolo,...

Giovedì prossimo, a partire dalle 19,30 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, andrà in scena il Gran Galà dell'ANT, ormai una tradizione. Durante la serata evento, si svolgerà uno spettacolo, con annessa cena benefica con 300 invitati e sarà presentato il capitano della Fiorentina German Pezzella come testimonial dell'ANT. La serata sarà presentata da Veronica Maffei e Stefano Baragli, vedrà la partecipazione straordinaria di Filippo Roma,inviato de Le Iene e di altri ed importanti personaggi del mondo dello sport, come Pantaleo Corvino, Direttore Generale Area Tecnica ACF Fiorentina, e dello spettacolo. Anche quest’anno vi sarà la presenza di un Comitato d’Onore ricco di personalità. Ne fanno infatti parte, tra gli altri Mario Cognigni e Vincenzo Vergine, Presidente della Fiorentina e Amministratore Unico delle Promesse Viola.

Fonte: Fiorentina.it