Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20

MEDIACOM SARA’ IL MAIN SPONSORMediacom Communications Corporation e ACF Fiorentina sono liete di annunciare che sarà “Mediacom” ad apparire sulle maglie da gioco MEDIACOM SARA’ IL MAIN SPONSOR per la...

MEDIACOM SARA’ IL MAIN SPONSOR

Mediacom Communications Corporation e ACF Fiorentina sono liete di annunciare che sarà “Mediacom” ad apparire sulle maglie da gioco MEDIACOM SARA’ IL MAIN SPONSOR per la stagione 2019/2020.

Rocco Commisso intende ulteriormente investire sulla squadra di Firenze rafforzando ancora di più il legame che unisce la Fiorentina all’azienda americana, con l’obiettivo di riportare la squadra ai livelli che la città merita.

L’accordo garantirà un aiuto importante per il Club per riuscire a competere in questo mondo del calcio, nel quale le regole sono molto stringenti.

Rocco Commisso ha così commentato la notizia: "Credo fortemente nelle potenzialità dell’immagine di Firenze e della Fiorentina. Questa sponsorizzazione garantirà al brand “Made in Florence” una visibilità nazionale che, grazie a Mediacom, sarà anche internazionale.

Sono convinto sia fondamentale rafforzare il legame tra Mediacom e il Club viola per ottenere vantaggi reciproci e raggiungere obiettivi importanti”.della Fiorentina per la Stagione 2019-20. Rocco Commisso intende ulteriormente investire sulla squadra di Firenze rafforzando ancora di più il legame che unisce la Fiorentina all’azienda americana, con l’obiettivo di riportare la squadra ai livelli che la città merita.

L’accordo garantirà un aiuto importante per il Club per riuscire a competere in questo mondo del calcio, nel quale le regole sono molto stringenti.

Rocco Commisso ha così commentato la notizia del nuovo accordo: “Credo fortemente nelle potenzialità dell’immagine di Firenze e della Fiorentina. Questa sponsorizzazione garantirà al brand “Made in Florence” una visibilità nazionale che, grazie a Mediacom, sarà anche internazionale.

Sono convinto sia fondamentale rafforzare il legame tra Mediacom e il club viola per ottenere vantaggi reciproci e raggiungere obiettivi importanti".

Fonte: Violachannel