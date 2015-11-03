Notizie Sponsor Fiorentina Fiorentina

Comunicato Fiorentina: Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della viola per la stagione 19/20
16 agosto 2019 13:49
Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20
09 agosto 2019 18:20
Gazzetta, presto arriverà un nuovo sponsor. Aumenteranno le possibilità di investimento, i dettagli
24 giugno 2019 13:30
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06 settembre 2018 00:01
Sponsor, la Fiorentina ancora non ne ha uno commerciale. Oggi in campo con Save the Children
28 luglio 2018 15:54
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