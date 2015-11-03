Notizie Sponsor Fiorentina Fiorentina

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Comunicato Fiorentina: Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della viola per la stagione 19/20

16 agosto 2019 13:49

Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20

09 agosto 2019 18:20

Gazzetta, presto arriverà un nuovo sponsor. Aumenteranno le possibilità di investimento, i dettagli

24 giugno 2019 13:30

Acf, Linkem nuovo partner della Fiorentina giovanile. Questo il comunicato...

06 settembre 2018 00:01

Sponsor, la Fiorentina ancora non ne ha uno commerciale. Oggi in campo con Save the Children

28 luglio 2018 15:54

Corriere fiorentino, Marina Militare nuovo sponsor della Fiorentina, accordo da 3 milioni l'anno

23 giugno 2018 11:17

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