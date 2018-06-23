Corriere fiorentino, Marina Militare nuovo sponsor della Fiorentina, accordo da 3 milioni l'anno

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, la Fiorentina ha da poco chiuso il contratto che la legava a Folletto e alla Vorwek. Per la prossima stagione, quindi, sulle maglie viola si leggerà i...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, la Fiorentina ha da poco chiuso il contratto che la legava a Folletto e alla Vorwek. Per la prossima stagione, quindi, sulle maglie viola si leggerà il nome di un nuovo sponsor. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere Fiorentino, dovrebbe essere quello del marchio di abbigliamento fiorentino Marina Militare. Le trattativa sono in punto di arrivo, anche se manca ancora l’ufficialità. Le cifre non sono state ancora definite, ma dovrebbero essere vicine a quelle dell’accordo con il precedente sponsor ovvero 3 milioni di euro all’anno