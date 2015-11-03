Notizie Maglie Fiorentina Fiorentina

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La Fiorentina presenta le nuove maglie. Super testimonial Castrovilli, Igor, Biraghi e Gonzalez

08 luglio 2022 13:19

Bucchioni: "Farei una maglia speciale per i quartieri. E' necessario accordo con Nike o Adidas"

03 ottobre 2019 13:43

Nuove maglie, ecco i dettagli. Commisso cambierà lo stemma della Fiorentina

12 giugno 2019 12:42

FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina

03 luglio 2018 10:48

Corriere fiorentino, Marina Militare nuovo sponsor della Fiorentina, accordo da 3 milioni l'anno

23 giugno 2018 11:17

La Nazione è sicura: anno prossimo Fiorentina in pantaloncini neri. Le nuove maglie...

12 febbraio 2018 10:02

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