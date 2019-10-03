Bucchioni: "Farei una maglia speciale per i quartieri. E' necessario accordo con Nike o Adidas"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha affidato al suo profilo Twitter alcune sue considerazioni: “Per rendere omaggio al calcio storico una tantum metterei la maglia a scacchi con i quattro colori. Stop. S...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha affidato al suo profilo Twitter alcune sue considerazioni: “Per rendere omaggio al calcio storico una tantum metterei la maglia a scacchi con i quattro colori. Stop. Sullo sponsor tecnico dobbiamo cambiare marcia e fare accordi con i grandi tipo Nike Adidas o Puma che hanno una rete commerciale mondiale. La nuova proprietà finora non ha sbagliato una mossa. Tutte cose di calcio”.