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Bucchioni: "Farei una maglia speciale per i quartieri. E' necessario accordo con Nike o Adidas"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha affidato al suo profilo Twitter alcune sue considerazioni: “Per rendere omaggio al calcio storico una tantum metterei la maglia a scacchi con i quattro colori. Stop. S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 13:43
Bucchioni: "Farei una maglia speciale per i quartieri. E' necessario accordo con Nike o Adidas" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha affidato al suo profilo Twitter alcune sue considerazioni: “Per rendere omaggio al calcio storico una tantum metterei la maglia a scacchi con i quattro colori. Stop. Sullo sponsor tecnico dobbiamo cambiare marcia e fare accordi con i grandi tipo Nike Adidas o Puma che hanno una rete commerciale mondiale. La nuova proprietà finora non ha sbagliato una mossa. Tutte cose di calcio”.

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