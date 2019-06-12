Nuove maglie, ecco i dettagli. Commisso cambierà lo stemma della Fiorentina

Su La Nazione in edicola oggi, si parla delle nuove maglie della Fiorentina. Avanti con Le Coq Sportif, per il quinto e ultimo anno come da contratto, poi ci sarà un cambiamento e si pensa alla Nike....

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2019 12:42

Condividi