FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina

Mattinata diversa e da Modelli per il tecnico Pioli, i giocatori Pezzella, Simeone e Chiesa e per alcuni calcianti che hanno insieme presentato le nuove maglie della Fiorentina al Piazzale Michelangel...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2018 10:48

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