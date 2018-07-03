FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina
Mattinata diversa e da Modelli per il tecnico Pioli, i giocatori Pezzella, Simeone e Chiesa e per alcuni calcianti che hanno insieme presentato le nuove maglie della Fiorentina al Piazzale Michelangel...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 10:48
Mattinata diversa e da Modelli per il tecnico Pioli, i giocatori Pezzella, Simeone e Chiesa e per alcuni calcianti che hanno insieme presentato le nuove maglie della Fiorentina al Piazzale Michelangelo.
Queste le foto postate sui social dalla società viola, con scritto: "La stagione riparte anche da Piazzale Michelangelo!
#NoiSiamoFirenze"