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FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina

Mattinata diversa e da Modelli per il tecnico Pioli, i giocatori Pezzella, Simeone e Chiesa e per alcuni calcianti che hanno insieme presentato le nuove maglie della Fiorentina al Piazzale Michelangel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 10:48
FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina -
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Mattinata diversa e da Modelli per il tecnico Pioli, i giocatori Pezzella, Simeone e Chiesa e per alcuni calcianti che hanno insieme presentato le nuove maglie della Fiorentina al Piazzale Michelangelo.

Queste le foto postate sui social dalla società viola, con scritto: "La stagione riparte anche da Piazzale Michelangelo!
#NoiSiamoFirenze"

FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina

FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina
FOTO: Simeone, Pezzella, Chiesa ed i calcianti presentano al Piazzale le maglie della Fiorentina

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