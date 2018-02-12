La Nazione è sicura: anno prossimo Fiorentina in pantaloncini neri. Le nuove maglie...

La Fiorentina pensa già alle nuove maglie della prossima stagione. Il concept dei quattro quartieri sarà riproposto ancora una volta, in virtù di un accordo triennale stipulato l’anno scorso. Il cambi...

La Fiorentina pensa già alle nuove maglie della prossima stagione. Il concept dei quattro quartieri sarà riproposto ancora una volta, in virtù di un accordo triennale stipulato l’anno scorso. Il cambiamento più interessante dovrebbe riguardare la prima maglia, quella viola, a cui saranno abbinati sempre i pantaloncini neri. Una novità assoluta rispetto alle ultime stagioni, che la società è sicura incontrerà il parere positivo dei tifosi. La curiosità è capire quanto successo riscuoterà la scelta, che verrà ufficializzata a giugno, visto il boom di vendite delle quattro seconde maglie (l’azzurra la più venduta). Lo riporta La Nazione.