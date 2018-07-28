Sponsor, la Fiorentina ancora non ne ha uno commerciale. Oggi in campo con Save the Children

Inizia la tournée tedesca della Fiorentina. Il primo appuntamento è a Duisburg, per la ‘Cup of Traditions’, organizzata dalla squadra locale, che coinvolge Athletic Bilbao e Fulham in un torneo basato...

Inizia la tournée tedesca della Fiorentina. Il primo appuntamento è a Duisburg, per la ‘Cup of Traditions’, organizzata dalla squadra locale, che coinvolge Athletic Bilbao e Fulham in un torneo basato a quattro. La Fiorentina è scesa in campo ovviamente con la nuova divisa, ma non con un nuovo “main sponsor” . La viola ha quindi scelto di adottare, almeno per il momento, "Save the children". Niente sponsor commerciale dunque ma soltanto uno benefico come già successo in passato.