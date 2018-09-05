Acf, Linkem nuovo partner della Fiorentina giovanile. Questo il comunicato...

ACF Fiorentina e Linkem S.p.A., operatore leader nell’erogazione di servizi internet a banda larga senza fili, annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per la stagione 2018/19. Linkem si...

ACF Fiorentina e Linkem S.p.A., operatore leader nell’erogazione di servizi internet a banda larga senza fili, annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per la stagione 2018/19. Linkem si affiancherà al Club viola come “Partner of the Future” e sarà presente sulle maglie da gioco dei ragazzi del settore giovanile, dai primi calci agli allievi nazionali under 17.

L’accordo siglato per la stagione 18/19 permetterà a Linkem e alla Fiorentina di realizzare insieme numerosi progetti. Oltre alla visibilità del marchio durante tutte le partite in casa della prima squadra, il logo Linkem sarà presente sulle maglie delle squadre del settore giovanile, dai più piccoli fino ai ragazzi under 17, e verranno organizzati vari eventi con le famiglie dei campioni del futuro, che Linkem vuole conoscere da vicino per condividere momenti di aggregazione e proporre vantaggi dedicati. Grazie a Linkem, poi, i tifosi della Fiorentina vivranno esclusive ed emozionanti esperienze a diretto contatto con la loro squadra del cuore.

Questo il commento di Gino Salica, Vice Presidente di ACF Fiorentina: “Siamo orgogliosi di legare il marchio Linkem al nostro Settore Giovanile, così da supportare la crescita dei nostri ragazzi attraverso una partnership con un marchio innovativo e dinamico che sta riscontrando una notevole crescita sul territorio italiano. Il Settore Giovanile è un pilastro fondamentale per il nostro sviluppo strategico, condividiamo con i nostri atleti e con le loro famiglie un percorso di crescita e formazione che non è solo calcistico. Allo stesso tempo l’attenzione verso i tifosi più giovani è un tema centrale nella nostra strategia di interazione con il territorio. L’accordo con Linkem prevede inoltre l’offerta di diversi vantaggi per tutti i nostri tifosi, non solo sconti dedicati sulle tariffe internet ma anche concorsi a premi in cui l’interazione con il nostro «Partner of the Future» darà la possibilità di vivere emozioni esclusive al fianco della Fiorentina.”

Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, dichiara: “Siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione tra Linkem e ACF Fiorentina, ulteriore prova di quanto la nostra azienda sia impegnata nella valorizzazione del territorio e dei talenti locali. La partnership con ACF Fiorentina si inserisce in un momento particolarmente felice per Linkem, forte del successo della collaborazione con AS Roma e dei più recenti lanci partnership con Hellas Verona e Bologna FC. La nostra missione è quella di costruire connessioni tra luoghi e persone attraverso la rete: infatti, il nome Linkem deriva dalla fusione delle due parole inglesi «link» e «them» che esplicano il concetto di connessione, unione, relazione.”

Questa è il focus di ciò che Linkem fa: collegare persone e storie attraverso la rete, così come la passione per il calcio unisce persone, epoche e cultura. Un modello virtuoso, quello di Linkem, che genera valore sul territorio nel lungo periodo, in questo caso accompagnando la crescita dei giovani campioni del futuro.

Linkem pone davvero “le sue radici nel futuro”: investe sui giovani - l’età media dei dipendenti Linkem è di circa 33 anni - è in costante crescita (200 nuove assunzioni solo nel 2016) e soprattutto costruisce un futuro di semplicità e libertà, che si concretizza grazie alla proposizione di un servizio Internet senza fili, senza linea fissa, senza limiti e con prezzi trasparenti e convenienti. La partnership con ACF Fiorentina esprime a pieno la vocazione al futuro di Linkem: da oggi, questo futuro si tinge anche di viola e fortemente sostiene la passione calcistica che caratterizza la città di Firenze e l’intera Toscana da quasi un secolo.

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Linkem, provider Internet di banda larga e ultra larga per le famiglie e le imprese italiane, è oggi l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nell’ambito del Fixed Wireless Access con il 47,5% di market share del comparto. Fondata nel 2001, Linkem, possiede una rete di accesso di tipo 4,5 G-Advanced interamente di proprietà con cui copre oltre il 65% della popolazione e con cui si propone di portare il servizio di connessione Internet senza fili e senza linea fissa in tutte le aree del Paese. Già presente in 19 delle 20 città metropolitane, ha raggiunto nel 2016 anche la città di Roma dove ha realizzato la più estesa rete radio a 3,5 GHz d’Europa. Linkem detiene frequenze licenziate all’interno dello spettro considerato ad oggi, a livello internazionale, banda pioniera per lo sviluppo di applicazioni 5G.