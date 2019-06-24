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Gazzetta, presto arriverà un nuovo sponsor. Aumenteranno le possibilità di investimento, i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport, la società non guarda solo al mercato ma anche alla organizzazione completa della società. Importante sarà anche il marketing, con la società che sarebbe vicina a trov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:30
Gazzetta, presto arriverà un nuovo sponsor. Aumenteranno le possibilità di investimento, i dettagli - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Gazzetta dello Sport, la società non guarda solo al mercato ma anche alla organizzazione completa della società. Importante sarà anche il marketing, con la società che sarebbe vicina a trovare un importante sponsor da mettere sulle magliette. Questo nuovo importante sponsor porterà nuove possibilità di investimento, date le risorse che metterà a disposizione

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