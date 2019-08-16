Comunicato Fiorentina: Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della viola per la stagione 19/20
Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina: Nuovo ingresso tra i nostri Principal Partner, l'agenzia assicurativa innovativa Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della Fiorentina per il campionato 2019...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2019 13:49
Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina: Nuovo ingresso tra i nostri Principal Partner, l'agenzia assicurativa innovativa Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della Fiorentina per il campionato 2019/2020.
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