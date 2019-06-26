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ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno

Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 20:40
ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.

È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite del prossimo campionato (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e dal 6 al 20 luglio anche all’interno dell’InViola Fan Village di Moena oltre a tutto il circuito di Listicket.

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