ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno
Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite de...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 20:40
Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.
È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite del prossimo campionato (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e dal 6 al 20 luglio anche all’interno dell’InViola Fan Village di Moena oltre a tutto il circuito di Listicket.
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