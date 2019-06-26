ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno

Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite de...

Sulla nota ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che nel primo giorno di campagna abbonamenti 2019-2020 sono stati venduti 1000 tagliandi.

È possibile comprare il titolo di accesso per 20 partite del prossimo campionato (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e dal 6 al 20 luglio anche all’interno dell’InViola Fan Village di Moena oltre a tutto il circuito di Listicket.

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