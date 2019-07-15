La Fiorentina Women è pronta a iniziare la nuova stagione. Le attività ricominceranno il 3 agosto 2019

Fiorentina Women è pronta a ripartire per la nuova stagione 2019/20. Dopo l'intensa annata vissuta dalle Viola con Mister Cincotta che hanno messo in bacheca la Supercoppa Italiana 2018 e dato battagl...

Fiorentina Women è pronta a ripartire per la nuova stagione 2019/20. Dopo l'intensa annata vissuta dalle Viola con Mister Cincotta che hanno messo in bacheca la Supercoppa Italiana 2018 e dato battaglia in Campionato e Coppa Italia, la squadra si sta preparando in vista dei prossimi impegni.

Le attività ricominceranno ufficialmente il 3 Agosto 2019, con una serie di valutazioni e test fisici e atletici a Firenze, per permettere a tutte le atlete di rientrare dopo il periodo di vacanza e recuperare dai vari impegni sportivi di questo finale di stagione. Seguirà il ritiro estivo in una località ancora non decisa, prima di rientrare al centro sportivo di San Marcellino per limare gli ultimi dettagli verso il primo impegno ufficiale del campionato che inizierà il giorno 11 settembre con l'andata dei Sedicesimi di Finale di UEFA Women's Champions League (sorteggio in programma a Nyon il 16 Agosto).

La Serie A 2019/20 prenderà il via il 14 Settembre 2019.

Fonte: Violachannel