Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"

Ecco le parole del presidente Commisso a fine partita della Fiorentina con il Chivas Guadalajara: "Abbiamo vinto oggi, meno male! Hanno giocato benissimo... Pensavo di perdere tre o quattro a zero per...

Ecco le parole del presidente Commisso a fine partita della Fiorentina con il Chivas Guadalajara: "Abbiamo vinto oggi, meno male! Hanno giocato benissimo... Pensavo di perdere tre o quattro a zero perché questi messicani giocano e picchiano. Siamo molto contenti. Ho visto dei buoni calciatori, si vede che lavorano forte. L'ho detto nello spogliatoio, l'importante è giocare forte, prima o poi le vittorie arriveranno. Hanno vinto per noi, avevamo centinaia di persone della Mediacom qui, bambini... Guardano tutti il baseball e non avevano mai assistito ad una partita di calcio. Dovevate vedere quanto erano contenti. Ora in questa tournée ci sarà anche l'iniziativa delle nuove magliette. Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme. Lui è un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di niente. L'ho detto dal primo giorno: vogliamo tenerlo. Acquisti? Anche io gliel'ho detto, ma Pradè ha bisogno di tempo. Non dobbiamo dimenticarci che se l'affare non fosse stato in due settimane e mezzo, oggi la Fiorentina non avrebbe cambiato le maniche. Mi sono preso i rischi necessari, abbiamo fatto un grande lavoro. Ancora i risultati non ci sono, intanto prendiamo questo del campo. I risultati ci diranno come abbiamo lavorato. Antognoni mi ha detto che siamo una famiglia e gli ho detto "bravo!". Se ci sarò anche in New Jersey? Certo, New Jersey, New York... Abito qui da 57 anni. A Lisbona invece sono stato e ho visto come fanno gli stadi così da capire bene come stanno le cose".

Fonte: Violachannel