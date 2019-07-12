Labaro Viola

ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec

Questo è l’elenco dei giocatori della Fiorentina che raggiungeranno il ritiro di Moena in vista delle altre amichevoli estive:Zanon LucaBangu AndyIllanes JulianMarozzi MarcoMosti LucaSchetino AndresMa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 17:16
ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec -
News
Convocati Acf
Comunicato Acf
Moena 2019
Condividi

Questo è l’elenco dei giocatori della Fiorentina che raggiungeranno il ritiro di Moena in vista delle altre amichevoli estive:

Zanon Luca

Bangu Andy

Illanes Julian

Marozzi Marco

Mosti Luca

Schetino Andres

Maganjic Josip

Simonti Federico

Hanuljak Marko

Gorgos Mark

Longo Salvatore

Kukovec Nino

Simic Renato

Pierozzi Niccolò

Ponsi Fabio

Fiorini Mattia

Gelli Jacopo

Spalluto Samuel

Dalle Mura Christian

Chiossi Andrea

Ghidotti Simone

Ferrarini Gabriele

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok