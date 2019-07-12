ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec
Questo è l’elenco dei giocatori della Fiorentina che raggiungeranno il ritiro di Moena in vista delle altre amichevoli estive:Zanon LucaBangu AndyIllanes JulianMarozzi MarcoMosti LucaSchetino AndresMa...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 17:16
Questo è l’elenco dei giocatori della Fiorentina che raggiungeranno il ritiro di Moena in vista delle altre amichevoli estive:
Zanon Luca
Bangu Andy
Illanes Julian
Marozzi Marco
Mosti Luca
Schetino Andres
Maganjic Josip
Simonti Federico
Hanuljak Marko
Gorgos Mark
Longo Salvatore
Kukovec Nino
Simic Renato
Pierozzi Niccolò
Ponsi Fabio
Fiorini Mattia
Gelli Jacopo
Spalluto Samuel
Dalle Mura Christian
Chiossi Andrea
Ghidotti Simone
Ferrarini Gabriele
Fonte: Violachannel