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ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari

Domani, mercoledì 17 luglio, la Fiorentina farà una sola sessione di allenamento alle ore 10:00 al "Cesare Benatti".Al termine dell’allenamento, nello Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 00:12
ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari -
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Moena 2019
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Domani, mercoledì 17 luglio, la Fiorentina farà una sola sessione di allenamento alle ore 10:00 al "Cesare Benatti".

Al termine dell’allenamento, nello Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una sessione di foto e autografi con dei giocatori viola.

Alle 17:00 la Fiorentina scenderà in campo per la seconda amichevole in Trentino contro il Bari.

Fonte: Violachannel

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