ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari
Domani, mercoledì 17 luglio, la Fiorentina farà una sola sessione di allenamento alle ore 10:00 al "Cesare Benatti".Al termine dell’allenamento, nello Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una s...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 00:12
Domani, mercoledì 17 luglio, la Fiorentina farà una sola sessione di allenamento alle ore 10:00 al "Cesare Benatti".
Al termine dell’allenamento, nello Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una sessione di foto e autografi con dei giocatori viola.
Alle 17:00 la Fiorentina scenderà in campo per la seconda amichevole in Trentino contro il Bari.
Fonte: Violachannel