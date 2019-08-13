ACF, è ufficiale la partita di Coppa Italia con il Monza sarà il 18 agosto alle 18:15 visibile su Rai Sport
È ufficiale domenica 18 agosto alle 18.15 il calcio d'inizio di Fiorentina - Monza allo stadio Franchi. Diretta tv su Rai Sport +HD per la sfida 'unica' del terzo turno di Coppa Italia. In caso di par...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 10:50
È ufficiale domenica 18 agosto alle 18.15 il calcio d'inizio di Fiorentina - Monza allo stadio Franchi. Diretta tv su Rai Sport +HD per la sfida 'unica' del terzo turno di Coppa Italia. In caso di parità al 90' supplementari e rigori per definire chi passerà il turno successivo.
Fonte: Violachannel